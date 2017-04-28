В Пентагоне заявили о ликвидации в Йемене одного из лидеров "Аль-Каиды"
Силы США уничтожили Абдул Ахмеда аль-Алаки в результате удара 23 апреля.
США ликвидировали в Йемене одного из командиров террористической организации "Аль-Каиды" Абдул Ахмеда аль-Алаки.
Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис, сообщает Associated Press.
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По словам Дэвиса, силы США уничтожили Абдул Ахмеда аль-Алаки в результате удара 23 апреля в Йемене.
Аль-Алаки занимался проведением операций в провинции Шабва в центральной части Йемена. Дэвис рассказал, что командир "Аль-Каиды" планировал атаки и содействовал в поставке оружия и взрывчатки.
Помимо аль-Алаки были уничтожены еще семеро боевиков "Аль-Каиды", отметил Дэвис.
Ранее УНИАН сообщал, что в результате спецоперации военных США и Афганистана в афганской провинции Нангархар были уничтожены 35 боевиков террористической группировки «Исламское государство»