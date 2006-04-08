Playboy без единой обнаженной женщины...

Индонезийская версия журнала Playboy, поступившая в продажу, вызвала негодование у мусульманских радикалов. Как сообщает AP, в индонезийском журнале нет обнаженных красоток - все модели одеты. Куда более откровенные снимки можно увидеть в местных таблоидах, уверяет информагентство.

Несмотря на это, выход первого номера индонезийского Playboy ознаменовался сразу несколькими радикальными заявлениями. Так, группировка "Фронт защитников ислама" пообещала силой убрать издание с прилавков магазинов. Традиционалисты уверены, что отсутствие обнаженной натуры в журнале - временное явление, и в будущем она обязательно появится.

А мусульманский лидер Юсуф Хасим (Yusuf Hasyim) заявил, что журнал опаснее терроризма. "Это своего рода моральный терроризм, который постепенно разрушает образ жизни нации", - заявил Хасим.

Playboy не первое эротическое издание, которое выходит на индонезийский рынок. В стране уже печатаются FHM и Maxim.

Лента.ру