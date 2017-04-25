За огненное "представление" с флагом у стен Кремля россиянину грозит тюрьма

Жителя подмосковного Серпухова Никиту Садкова обвинили в надругательстве над государственным флагом России за то, что он в августе прошлого года в знак протеста сжег его у стен столичного Кремля.

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Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

По словам самого Садкова, его акция была направлена против "неправильной политики" России.

По делу о надругательстве над государственным флагом активисту грозит до года лишения свободы. При этом ему также предъявлены обвинения в экстремизме за публикацию в соцсети "ВКонтакте" некоего видеоролика, который якобы содержит призывы к "возбуждению ненависти и вражды в отношении русских". По этой статье мужчине грозит до пяти лет колонии.

Сам Садков отрицает свою вину. Он считает, что его преследуют за убеждения.