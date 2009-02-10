Ураган во Франции оставил без света 300 тысяч семей

Более 300 тыс. семей остались без электричества из-за мощного урагана, который сегодня ночью обрушился на западные и северо-западные департаменты Франции.

Как передает РИА «Новости», в отдельных районах на морском побережье, по данным французской метеослужбы, скорость ветра достигала 130-140 км/час. По мере продвижения вглубь страны ветер слабел, но все же в некоторых местах были зафиксированы порывы скоростью до 120 км/час.

По данным энергораспределительной компании ERDF на 6.00 утра по местному времени, в наибольшей степени из-за стихии пострадали департаменты Вандея и Приморская Шаранта.

Из-за штормового предупреждения, переданного накануне службой "Метео Франс", парижские аэропорты Руаси и Орли объявили о временном прекращении полетов.