Россию возглавит человек ”с юридическим прошлым”

России не грозит никакая "оранжевая революция", уверен известный швейцарский прорицатель Маркос фон Ринг. "Я не вижу, чтобы в России в ближайшие годы произошло что-либо похожее на "оранжевую революцию", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Говоря о предстоящих выборах президента России, фон Ринг заявил, что к власти в 2008 году придет новый человек. "К сожалению, я пока не могу назвать его имени, поскольку еще недостаточно хорошо изучил ситуацию". В то же время он считает, что это будет человек с юридическим профессиональным прошлым.

"При этом политический курс российского руководства в будущем совершенно точно останется таким же, каким мы его видим сегодня", - отметил фон Ринг.

РИА "Новости"