Россию возглавит человек ”с юридическим прошлым”
16:43, 08 апреля 2006Мир
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...а "оранжевая революция" ей не грозит
России не грозит никакая "оранжевая революция", уверен известный швейцарский прорицатель Маркос фон Ринг. "Я не вижу, чтобы в России в ближайшие годы произошло что-либо похожее на "оранжевую революцию", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Говоря о предстоящих выборах президента России, фон Ринг заявил, что к власти в 2008 году придет новый человек. "К сожалению, я пока не могу назвать его имени, поскольку еще недостаточно хорошо изучил ситуацию". В то же время он считает, что это будет человек с юридическим профессиональным прошлым.
"При этом политический курс российского руководства в будущем совершенно точно останется таким же, каким мы его видим сегодня", - отметил фон Ринг.
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