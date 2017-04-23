Король Саудовской Аравии Салман назначил своего сына новым послом в США

Король Саудовской Аравии Салман назначил своего сына принца Халеда новым послом страны в США.

Об этом сообщает The Star.

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«Принц Абдуллах бен Фейсал бен Турки снят с поста посла в США. Послом назначен принц Халед бен Салман бен Абдель-Азиз», - говорится в королевском декрете.

Наряду с этим назначением, король Саудовской Аравии провел целый ряд перестановок в руководстве страны. Была произведена смена военного руководства, командующего операцией в Йемене. Министр по вопросам гражданской службы Халед Аль Araдж был отстранен от занимаемой должности в связи ведущимся против него расследованием. Изменения в руководстве произошли также в министерствах печати, энергетики и в разведке.