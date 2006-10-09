Жена Абрамовича вошла в топ-десятку (фото)

Жена российского олигарха Романа Абрамовича Ирина стала десятой в списке самых влиятельных блондинок и блондинов Великобритании, составленном журналом Tatler, сообщает телеканал Sky News.

На первое место вышла Элизабет Мердок (Elisabeth Murdoch) - дочь медиамагната Руперта Мердока (Rupert Murdoch).

Вторую позицию заняла двадцатилетняя подружка принца Гарри - Челси Дэйви (Chelsy Davy), которая, по мнению журналистов Tatler, благодаря умению хорошо выглядеть и частым появлениям на публике фактически стала лицом королевской семьи Винздоров.

Замыкает тройку лидеров Кристина Грин (Cristina Green) – самая богатая блондинка Великобритании, жена владельца компании Arcadia.

Кроме того, в списке фигурируют голливудская актриса Сиенна Миллер (Sienna Miller), супермодель Лили Доналдсон (Lily Donaldson) и единственный на всех блондинок мужчина-блондин, клавишник группы Duran-Duran Ник Родс (Nick Rhodes).

Cтюардесса «Аэрофлота» Ирина Маландина познакомилась с будущим миллиардером во время рейса «Москва - Мюнхен». Свадьбу сыграли в 1991-м. У них пятеро детей: Анна, Аркадий, Соня, Арина и Илья.

Лента.ру