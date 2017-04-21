В России запретили называть детей бранными словами и цифрами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности, как сообщает "РИА Новости".

Сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в нижнюю палату парламента ровно год назад.

Закон вносит в Семейный кодекс поправки, согласно которым при выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы.

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Кроме того, документ устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Детям разрешается давать фамилию отца, матери или двойную фамилию. При этом последовательность фамилий отца и матери при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер изменять нельзя.