В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете пользоваться соцсетями в рабочее время

Депутат Госдумы России Виталий Милонов внес законопроект, которым предлагает запретить россиянам пользоваться социальными сетями в рабочее время. Соответственный проект закона обнародован на сайте нижней палаты Госдумы.

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Доступ к соцсетям с работы хотят запретить сотрудникам бюджетных организаций. Другим юрлицам предлагают регулировать его отдельно в трудовых договорах.

"Потери рабочего времени огромны, но работодателям бороться с этим очень сложно. Проектом предлагается запретить использование социальных сетей в бюджетных организациях, а в отношении других юридических лиц доступ работников к социальным сетям предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора", - говорится в пояснительной записке к проекту №145.507-7.

Этим же законопроектом Милонов предлагает запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет.

По замыслу автора, законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей" – будет новым федеральным законом, регулирующим общение в интернете. Согласно этому законопроекту, соцсетями не смогут пользоваться дети до 14 лет "вне зависимости от гражданства". Регистрация в соцсети будет происходить по удостоверению личности, которое позволяет установить возраст пользователя.