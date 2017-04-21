В Санкт-Петербурге умерла еще одна пострадавшая при теракте в метро

В больнице Санкт-Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате взрыва в метро.

Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина, передает "Медуза".

Читайте такжеСБУ может помочь России с расследованием теракта в Петербурге - Тандит

Имя пострадавшей она называть не стала, сообщив лишь, что это женщина 1960 года рождения.

Число погибших в результате взрыва в метро, таким образом, увеличилось до 15 человек, не считая террориста.

Как сообщалось, З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии.

Следователи полагают, что Джалилов сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем подорвался в вагоне. В рамках расследования теракта были задержаны восемь предполагаемых участников джихадистских ячеек. Шесть из них находились в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии. Все восемь подозреваемых арестованы.