Взрыв в метро Петербурга: ФСБ заявила о задержании в Москве пособника террориста

В ФСБ России заявили о задержании Акрама Азимова, старшего брата и пособника организатора взрыва в петербургском метро Аброра Азимова.

Как сообщается на сайте ФСБ РФ, задержание произошло сегодня в поселке Московский ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) г. Москвы.

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«Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций», - сказано в сообщении.

В настоящее время Акрам Азимов, 1988 г.р., доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации.

Напомним, 17 апреля ФСБ сообщила о задержании одного из организаторов взрыва в петербургском метро. Аброр Азимов родился в 1990 году в центральноазиатской стране, которую напрямую ведомство не называет.

Как сообщалось, З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии. Следователи полагают, что Джалилов сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем подорвался в вагоне.

В рамках расследования теракта были задержаны восемь предполагаемых участников джихадистских ячеек. Шесть из них находились в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии. Все восемь подозреваемых арестованы.