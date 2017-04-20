В Сирии буксует эвакуация из окруженных городов: автобусы снова заблокированы под Алеппо

Процесс эвакуации сирийцев из осажденных городов в Сирии опять затормозил. В ночь на четверг, 20 апреля, в целом более трех тысяч человек были заблокированы в автобусах на контрольно-пропускном пункте Рашидин вблизи Алеппо, который контролируют повстанцы. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, ссылающегося на данные сети своих активистов, как пишет DW.

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Повстанцы, которые выступают в сирийском конфликте против правительства Башара Асада, заявили, что пропустят около 60 автобусов с эвакуированными лишь после того, как правительство освободит более 700 заключенных из их рядов, и доставит их в подконтрольные повстанцам регионы. Автобусы перевозили людей из двух городов с преимущественно шиитским населением - Фуи и Кафраї. Оба города расположены на северо-западе провинции Идлиб, подконтрольной правительству, но окружены повстанцами.

Напомним, 14 апреляначалась эвакуация из четырех городов Сирии, находящихся в осаде. Это стало выполнением принятых в конце марта договоренностей между сторонами конфликта. Согласно с ними, эвакуации подлежат два города с преимущественно шиитским населением - Фуа и Кафрая. В обмен на это сирийское правительство разрешило эвакуацию двух городов с суннитским населением - Забадани и Мадаи. Последние расположены неподалеку от границы с Ливаном и их контролируют повстанцы, однако блокируют извне правительственные войска и их союзники. Эвакуация в четырех городах началась одновременно.