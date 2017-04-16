Правозащитники заявили о гибели 68 детей при взрыве колонны эвакуированных в Сирии

По меньшей мере 68 детей были среди 126 погибших при взрыве в пригороде Алеппо, сообщили в базирующемся в Британии Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Русская служба Би-би-си.

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В субботу начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле автобуса, эвакуировавшего людей из городов Фуа и Кефрая. Нападение произошло в подконтрольном повстанцам районе Рашидин.

Среди погибших также были работники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Многие получили ранения различной степени тяжести.

В колонне эвакуированных было не менее 5 000 человек, включая гражданских лиц и проправительственных боевиков, которым было дано разрешение покинуть два шиитских города Фуа и Кефрая, уже более двух лет находящихся в осаде.

Как сообщал УНИАН, ранее в течение двух суток более 7 тыс. сирийцев - гражданских и повстанцев, которых утром 14 апреля начали эвакуировать, были заблокированы в автобусах на двух станциях вблизи Алеппо. Причиной задержки стал спор между проправительственными сирийскими силами и повстанцами по выполнению принятых ранее договоренностей о вывозе людей. Люди были вынуждены находиться в автобусах без еды и нормальных условий для сна и гигиены.