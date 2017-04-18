В Мьянме в ходе водного фестиваля погибли 285 человек и заведено более тысячи уголовных дел

В Мьянме во время проведения четырехдневного водного фестиваля Тиньянь в общей сложности ​было зарегистрировано 1,2 тыс. уголовных дел.

Об этом пишет РБК со ссылкой на India Today.

Читайте такжеВ США мужчина обчистил гостей музыкального фестиваля Coachella, стащив больше сотни смартфонов

Все они, как отмечает издание, были связаны с убийствами, автомобильными авариями, употреблениями наркотиков, кражами, незаконным владением оружия, а также групповым насилием.

Всего же, по информации India Today, за дни празднования фестиваля погибли по меньшей мере 285 человек, еще 1073 — получили ранения. При этом, как замечает издание, смертность в ходе празднования «была в 13 раз больше, чем в прошлом году».

Тогда во время водного фестиваля, как напоминает India Today, было убито в общей сложности 272 человека, еще 1086 - пострадали.