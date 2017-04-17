В Португалии возле супермаркета упал самолет, есть погибшие (видео)
16:31, 17 апреля 2017Мир
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Авиакатастрофа произошла в жилом районе.
Самолет разбился вблизи супермаркета / скриншот
В Португалии около Лиссабона сегодня, 17 апреля, разбился небольшой самолет. Об этом сообщает Reuters.
Авиакатастрофа произошла возле супермаркета в жилом районе. Спасатели сообщают о гибели всех четырех человек, находившихся на борту.
На месте происшествия работают более 50 спасателей.
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