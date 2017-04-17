В Португалии возле супермаркета упал самолет, есть погибшие (видео)

В Португалии около Лиссабона сегодня, 17 апреля, разбился небольшой самолет. Об этом сообщает Reuters.

Авиакатастрофа произошла возле супермаркета в жилом районе. Спасатели сообщают о гибели всех четырех человек, находившихся на борту.

На месте происшествия работают более 50 спасателей.