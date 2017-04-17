В Сан-Диего проходит чемпионат мира по авиаслалому (фоторепортаж, видео)

В американском Сан-Диего проходит чемпионат мира по авиаслалому The Red Bull Air Race. По словам организаторов, посмотреть соревнования собрались около 40 тысяч зрителей.

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Как сообщает Fox5, победу в гонках одержал Йошихиде «Йоши» Муроя из Японии. Второе место получил Питер Подлюншек из Словении.

Справка. Авиа-слалом — динамичный вид пилотирования. Его цель - прохождение сложной за минимальное время воздушной трассы с препятствиями. Пилоты выполняют заданную летную программу по одному, совершая крутые повороты и проходя через пары специально сконструированных пилонов высотой 20 м, называемых «воздушными воротами».