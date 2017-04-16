В Турции проходит референдум об изменениях в конституцию: Эрдоган может остаться у власти до 2029 года

В воскресенье, 16 апреля, в Турции проходит референдум о внесении 18 поправок в конституцию страны. Они укрепят власть президента, узаконив переход от парламентской формы правления к президентской. Принятие этих изменений будет означать кардинальные политические перемены в новейшей истории страны. Об этом пишет ВВС Россия.

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Новая конституция, предложенная командой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в случае ее принятия, даст ему полномочия назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Президент сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

В турецком правительстве полагают, что внесение поправок в конституцию упростит и укрепит систему управления страной. Предложенными поправками предлагается отменить должность премьера, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.

Критики нового документа утверждают, что Эрдоган пытается легитимизировать систему власти, которая, по сути, является единоличным управлением. Сторонники приводят в пример другие политических системы с сильной ролью президента - Францию и США - и говорят, что "вертикаль власти" необходима для эффективного управления страной.

Кроме того, новая конституция ограничивает права военных: в соответствии с ней люди, имеющие отношение к вооруженным силам, не смогут принимать участия в выборах.

Благодаря новой конституции Реджеп Эрдоган сможет оставаться у власти вплоть до 2029 года. Она увеличивает президентский срок до пяти лет и позволяет президенту оставаться у власти два срока подряд. Если поправки будут приняты, а Эрдоган выиграет следующие выборы в 2019 году, он сможет остаться на посту еще на десять лет.

Сам Эрдоган отметает все обвинения в попытках взять под контроль суды или нейтрализовать парламент. Однако некоторые уже отмечают, что в турецких СМИ кампании за отказ от реформ было уделено непропорционально мало внимания, усматривая в этом цензуру.

Референдуму о расширении полномочий президента предшествовала организованная военными неудачная попытка государственного переворота 15 июля. После нее турецкие власти начали масштабные чистки.

Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, журналисты, деканы и преподаватели университетов, лишились своих постов из-за подозрений в поддержке оппозиционного деятеля Фетхуллы Гюлена, которого Анкара считает организатором путча. Сам Фетхуллах Гюлен категорически отрицает свою причастность к попытке свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда же управление по высшему образованию Турции потребовало уволить всех 1577 деканов турецких университетов. В рамках расследования дела о мятеже более 35 тысяч человек были задержаны, из них 17 тысяч официально арестованы.

После этого влияние Эрдогана в стране укрепилось, и теперь он хочет закрепить это законодательно, говорят комментаторы. В конце марта Эрдоган заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе, которую президент Турции в последние недели ожесточенно критикует с националистических и религиозных позиций.

Конституция Турции принята на всенародном референдуме 7 ноября 1982 года. Нынешняя конституция - уже четвертая по счету, ее авторы - военные, захватившие власть в результате переворота 1980 года.