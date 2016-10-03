В Турции продлили режим чрезвычайного положения

Правительство Турции на заседании в понедельник приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране на 90 дней. Об этом сообщил вице-премьер Нуман Куртулмуш, передает "Анадолу".

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Кроме того, он прокомментировал ситуацию в Сирии. Куртулмуш отметил, что вопрос операции по освобождению городов Мосул (Ирак - ред.) и Ракка от террористов зависит от участия местных сил в наступлении и поддержки ВВС международной коалиции.

"Турция готова рассмотреть вопрос проведения операций в Мосуле и Ракке лишь в рамках этих условий и никогда не пойдет на то, чтобы после вывода боевиков ДАЕШ (ИГИЛ - ред.) из этих городов они перешли под контроль других террористических организаций", - подчеркнул он.

Режим чрезвычайного положения был введен 20 июля после неудачной попытки государственного переворота, которая произошла 15 июля этого года. Чрезвычайное положение в стране должно было продлиться три месяца.

После попытки государственного переворота 15 июля турецкие власти начали масштабные чистки. Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, журналисты, деканы и преподаватели университетов, лишились своих постов из-за подозрений в поддержке оппозиционного деятеля Фетхуллы Гюлена, которого Анкара считает организатором путча. Сам Фетхуллах Гюлен категорически отрицает свою причастность к попытке свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тогда же управление по высшему образованию Турции потребовало уволить всех 1577 деканов турецких университетов. В рамках расследования дела о мятеже более 35 тысяч человек были задержаны, из них 17 тысяч официально арестованы.