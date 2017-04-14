Нападение в Дортмунде: следователи сомневаются в подлинности записок с места преступления

Немецкие следователи имеют большие сомнения относительно трех записок с признанием в совершении теракта, найденных вблизи места недавних взрывов в Дортмунде. В записках указано, что нападение подготовила террористическая сеть "Исламское государство" (ИГ). Все три текста имеют идентичное содержание, как сообщает DW.

Результаты научной экспертизы, которую провели специалисты-исламоведы, дали следователям основания сомневаться, что авторами записок действительно есть радикальные исламисты, сообщают в пятницу, 14 апреля, немецкие медиа - радиостанции NDR, WDR и газета "Süddeutsche Zeitung".

В частности, в записках указано, что злоумышленники действовали "именем Аллаха", что соответствует риторике ИГ. Однако специалисты заметили нетипичное для исламистов употребления некоторых слов и отсутствие в тексте символов "Исламского государства", отмечают немецкие СМИ. Экспертов насторожили и требования авторов записок: забрать из Сирии боевые самолеты Бундесвера "Торнадо" и закрыть базу военно-воздушных сил США "Рамштайн" в Германии.

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Выдвигать требования - совсем нетипичная практика для исламистов, ведь "Исламское государство" не ведет переговоров", заметил по этому поводу руководитель управления Федерального ведомства по охране конституции земли Северный Рейн-Вестфалия Буркгард Фраер (Burkhard Freier). Именно в этой земле расположен Дортмунд.

Следователей заставляет сомневаться и то, что на месте совершения терактов еще никогда не находили записок с признаниями от ИГ.