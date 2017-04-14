Как христиане отмечают Страстную пятницу в разных странах мира (фотогалерея)

В последнюю пятницу перед Пасхой христиане отмечают Страстную (или Великую) пятницу - пятницу Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста его тела и погребению.

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Отметим, что в 2017 году православная и католическая Пасхи совпадают, поэтому и Страстную пятницу все христиане отмечают в один день.

Согласно традициям православных верующих в Страстную пятницу не принято петь, гулять и веселиться. Считается, что человек, который веселится в этот день, весь год проплаче.

Страстная пятница – день особо строгого поста. Считается, что в этот день можно есть только хлеб и пить только воду.

Также в этот день нельзя работать, чтобы ничто не отвлекало от молитв и служб.

Напомним, в этом году православная Пасха отмечается 16 апреля.