Как христиане отмечают Страстную пятницу в разных странах мира (фотогалерея)

16:49, 14 апреля 2017
Мир
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В 2017 году православная и католическая Пасхи совпадают, поэтому и Страстную пятницу все христиане отмечают в один день.

Представители итальянской общины воспроизводят библейские сюжеты на улицах немецкого города Бенсхайм
Представители итальянской общины воспроизводят библейские сюжеты на улицах немецкого города Бенсхайм /  © REUTERS
Представители итальянской общины воспроизводят библейские сюжеты на улицах немецкого города Бенсхайм
Представители итальянской общины воспроизводят библейские сюжеты на улицах немецкого города Бенсхайм /  © REUTERS
Представители итальянской общины воспроизводят библейские сюжеты на улицах немецкого города Бенсхайм
Представители итальянской общины воспроизводят библейские сюжеты на улицах немецкого города Бенсхайм /  © REUTERS
Пятничная служба в Тбилиси (Грузия)
Пятничная служба в Тбилиси (Грузия) /  © REUTERS
Страстная пятница в Ерусалиме
Страстная пятница в Ерусалиме /  © REUTERS
Верующие в Страстную пятницу в Ерусалиме
Верующие в Страстную пятницу в Ерусалиме  /  © REUTERS
Верующие в Страстную пятницу в Ерусалиме
Верующие в Страстную пятницу в Ерусалиме  /  © REUTERS
Верующие в Страстную пятницу в Ерусалиме
Верующие в Страстную пятницу в Ерусалиме  /  © REUTERS
Православные священники в Страстную пятницу в Афинах (Греция)
Православные священники в Страстную пятницу в Афинах (Греция) /  © REUTERS
Великая пятница в Южном Судане
Великая пятница в Южном Судане /  © REUTERS
Великая пятница в Южном Судане
Великая пятница в Южном Судане /  © REUTERS
Великая пятница в Южном Судане
Великая пятница в Южном Судане /  © REUTERS
Страстная пятница в Южной Африке
Страстная пятница в Южной Африке /  © REUTERS
Страстная пятница в Южной Африке
Страстная пятница в Южной Африке /  © REUTERS
Страстная пятница в Южной Африке
Страстная пятница в Южной Африке /  © REUTERS
Великая пятница на Филиппинах
Великая пятница на Филиппинах /  © REUTERS
Великая пятница на Филиппинах
Великая пятница на Филиппинах /  © REUTERS
Великая пятница на Филиппинах
Великая пятница на Филиппинах /  © REUTERS
Процессия в Великую пятницу на Филиппинах
Процессия в Великую пятницу на Филиппинах /  © REUTERS
Православная служба в Страстную пятницу в Эфиопии
Православная служба в Страстную пятницу в Эфиопии /  © REUTERS
Прихожанка православной церкви в Эфиопии
Прихожанка православной церкви в Эфиопии /  © REUTERS
Христианская службы в Пакистане
Христианская службы в Пакистане /  © REUTERS
Шествие в Страстную пятницу в Мумбаи (Индия)
Шествие в Страстную пятницу в Мумбаи (Индия) /  © REUTERS

В последнюю пятницу перед Пасхой христиане отмечают Страстную (или Великую) пятницу - пятницу Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста его тела и погребению.

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Отметим, что в 2017 году православная и католическая Пасхи совпадают, поэтому и Страстную пятницу все христиане отмечают в один день.

Согласно традициям православных верующих в Страстную пятницу не принято петь, гулять и веселиться. Считается, что человек, который веселится в этот день, весь год проплаче.

Страстная пятница – день особо строгого поста. Считается, что в этот день можно есть только хлеб и пить только воду.

Также в этот день нельзя работать, чтобы ничто не отвлекало от молитв и служб.

Напомним, в этом году православная Пасха отмечается 16 апреля.

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Новость в сюжете: Пасха 2017
Теги: #фотогалерея#Пасха#Страстная пятница