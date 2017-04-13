Тиллерсон заявил о более 50 случаях применения режимом Асада химического оружия

Секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявляет о более 50 случаев применения режимом президента Сирии Башара аль-Асада различных видов химического оружия.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Последняя химическая атака, совершенная в Сирии, была запланирована, направлена и выполнена силами сирийского режима, и мы абсолютно уверены в этом", - заявил Тиллерсон.

Он сказал, что эта атака является лишь последним случаем использования химического оружия режимом Башара аль-Асада.

Как утверждает Тиллерсон, силы Асада использовали больше чем 50 раз химическое оружие, и в частности, речь идет о бомбах с хлором, кассетных бомбах и других видах химического оружия, которое было призвано для того, чтобы убивать людей "в наиболее ужасный способ".