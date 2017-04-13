США сбросили в Афганистане мощнейшую "мать всех бомб": в Пентагоне подтвердили

Военные США применили самую мощную американскую неядерную бомбу в Афганистане. Об этом со ссылкой на данные четырех источников в Пентагоне сообщил канал CNN.

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Военные рассказали, что удар с воздуха был нанесен около 19:00 по местному времени, целью были члены террористической группировки ИГИЛ, "укрывавшиеся в тоннелях" в регионе Ахин провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Массивное взрывное устройство GBU-43/B, которое называют еще "матерью всех бомб", было сброшено с самолета MC-130 под управлением командования спецопераций ВВС США.

В настоящее время военные проводят оценку ущерба. По данным источников, использование бомбы санкционировал генерал Джон Николсон, командующий американскими войсками в Афганистане.

Пентагон подтвердил, что впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США "матерью всех бомб". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства, подчеркнув, что операция "разрабатывалась уже несколько месяцев".

По данным американских чиновников, это первый раз, когда МОАВ была использована на поле боя. Ее разработали во время войны в Ираке.