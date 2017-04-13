Спутники США увидели, как Ким Чен Ын готовится "ядерным залпом" поздравить своего деда (видео)

Северная Корея готовится испытать новую ядерную ракету.

Новые спутниковые снимки американских спецслужб зафиксировали активную деятельность на базе, где войска Северной Кореи проводят свои ядерные испытания. Читайте такжеКНДР может применить химическое оружие - премьер Японии 15 апреля в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена - Пхеньян может запустить ядерную ракету. Трамп пригрозил в случае необходимости использовать против Пхеньяна атомные подводные лодки.

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