Спутники США увидели, как Ким Чен Ын готовится "ядерным залпом" поздравить своего деда (видео)
15:10, 13 апреля 2017Мир
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Северная Корея готовится испытать новую ядерную ракету.
КНДР готовится испытать новую ядерную ракету 15 мая / скриншот
Новые спутниковые снимки американских спецслужб зафиксировали активную деятельность на базе, где войска Северной Кореи проводят свои ядерные испытания.
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15 апреля в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена - Пхеньян может запустить ядерную ракету.
Трамп пригрозил в случае необходимости использовать против Пхеньяна атомные подводные лодки.
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