Спутники США увидели, как Ким Чен Ын готовится "ядерным залпом" поздравить своего деда (видео)

15:10, 13 апреля 2017
Мир
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Северная Корея готовится испытать новую ядерную ракету.

Северная Корея готовится испытать новую ядерную ракету /

Новые спутниковые снимки американских спецслужб зафиксировали активную деятельность на базе, где войска Северной Кореи проводят свои ядерные испытания.

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15 апреля в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена - Пхеньян может запустить ядерную ракету.

Трамп пригрозил в случае необходимости использовать против Пхеньяна атомные подводные лодки.

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Теги: #спецслужбы#КНДР#ядерное оружие