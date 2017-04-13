Трамп пригрозил КНДР американскими атомными подлодками

Президент США Дональд Трамп заявил, что он попросил председателя КНР Си Цзиньпина сообщить лидеру КНДР Ким Чен Ыну о том, что «в США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки». Об этом он заявил в интервью Fox Business, передает агентство «Ренхап».

Он заявил, Ким Чен Ын «совершает большую ошибку».

Читайте такжеКитай призвал Трампа решить конфликт с КНДР мирным путем

По словам Трампа, нельзя позволить «такой стране как КНДР» иметь ядерное оружие.

«Это массовое уничтожение, у нее еще нет систем доставки, но они появятся. Во многих отношениях это самое простое (создание систем доставки)», — заявил американский президент.

Также Трамп заявил, что не раскрывает своих планов относительно КНДР.

«Я не такой, как Обама», — сказал он, критикуя своего предшественника за предупреждение о нанесении удара по иракскому Мосулу.