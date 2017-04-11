Журналисты NYT получили Пулитцеровскую премию за тексты о России

Журналисты издания The New York Times получили Пулитцеровскую премию в номинации "Освещение международных тем" за тексты о России, передает dw.com.

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Журналисты издания писали о попытках президента РФ Владимира Путина расширить российское влияние за рубежом, "раскрывая такие методы, как убийство, преследование в Интернете и распространение компроматов в отношении оппонентов".

В перечень отмеченных жюри работ вошли материалы об "армии российских троллей", выгоде Москвы от разоблачений Wikileaks, российских кибератаках на американских демократов и другие статьи.

Пулитцеровскую премию в главной номинации - "Служение обществу" - получили журналисты The New York Daily News и ProPublica, которые писали о выселении представителей меньшинств, живущих за чертой бедности, из государственного жилья в Нью-Йорке.

В номинации "Разъяснительная журналистика" Пулитцеровской премии удостоены журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которые изучали "панамские досье".

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.