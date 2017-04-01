В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за киберугроз

В Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России из-за киберугроз. Об этом сообщается на сайте Конгресса, передает Дождь.

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Согласно тексту документа, проект предусматривает наложение ограничительных мер на Москву «в ответ на киберугрозы со стороны российского правительства и другие агрессивные действия России».

Автором законопроекта является сенатор от Республиканской партии Алекс Муни.

Как сообщал УНИАН, директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в Палате представителей США подтвердил, что его ведомство проводит расследование в связи с вмешательством России в ход президентских выборов в США и в том числе проверяет связи окружения Дональда Трампа с Россией.