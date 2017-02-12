"Панамский скандал": Reuters сообщил об аресте основателей фирмы Mossack Fonseca
Два основателя панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, известной из-за оффшорного скандала, арестованы в субботу, после того, как им были предъявлены обвинения в отмывании денег.
Как сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Панамы Кению Порселла, собранная информация позволяет идентифицировать панамскую фирму как преступную организацию, которая "скрывала активы или деньги подозрительного происхождения".
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Согласно сообщению, основатели компании были арестованы, так как они могли бы попытаться сбежать из страны.
Порселл также отметил, что расследованию, которое привело к аресту основателей компании, помогали прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки.
Как сообщал УНИАН, Рамон Фонсека и Юрген Моссак были задержаны 10 февраля задержаны спустя несколько часов после обысков, проведенных генпрокуратурой Панамы в офисах фирмы
Панамские власти обвиняют Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.
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В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинения по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном. Имена обвиняемых не называются.
Напомним, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.
Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.
Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.
Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.