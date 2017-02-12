"Панамский скандал": Reuters сообщил об аресте основателей фирмы Mossack Fonseca

Как сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Панамы Кению Порселла, собранная информация позволяет идентифицировать панамскую фирму как преступную организацию, которая "скрывала активы или деньги подозрительного происхождения".

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Согласно сообщению, основатели компании были арестованы, так как они могли бы попытаться сбежать из страны.

Порселл также отметил, что расследованию, которое привело к аресту основателей компании, помогали прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал УНИАН, Рамон Фонсека и Юрген Моссак были задержаны 10 февраля задержаны спустя несколько часов после обысков, проведенных генпрокуратурой Панамы в офисах фирмы

Панамские власти обвиняют Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

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В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинения по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном. Имена обвиняемых не называются.

Напомним, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.