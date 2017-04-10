В России детям до 14 лет хотят запретить пользоваться соцсетями: законопроект уже внесен в Госдуму

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей". По замыслу автора, это будет новый федеральный закон, регулирующий общение в интернете, передает Медуза.

По инициативе Милонова, соцсетями не смогут пользоваться дети до 14 лет "вне зависимости от гражданства". Регистрация в соцсети будет происходить по удостоверению личности, которое позволяет установить возраст пользователя.

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Пользователи не смогут регистрироваться в соцсетях под вымышленными именами. Помимо этого Милонов предлагает запретить распространение в соцсетях скриншотов переписки без разрешения лиц, участвовавших в ней.

Ранее УНИАН сообщал, что в законодательном собрании Ленинградской области разработан законопроект, вводящий, в числе прочего, запрет на пользование соцсетями детям до 14 лет.