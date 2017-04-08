В Румынии грузовой поезд сошел с рельсов, двое машинистов погибли (фото)

Грузовой поезд сошел с рельсов в Румынии во время проезда по мосту, погибли два машиниста, передает Stiri Din Vest.

Инцидент произошел в субботу рядом с городом Петрошани. Сообщается, что движение на железнодорожной магистрали заблокировано.

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Как сообщает РИА Новости, представитель Румынских железных дорог (CFR) рассказал, что 14 грузовых вагонов перевернулось, несколько вагонов повисли на краю моста. Идет расследование происшествия.

Ранее в Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд.