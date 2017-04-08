В России прокомментировали отказ министра иностранных дел Великобритании от визита в Москву

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала абсурдным повод, из-за которого министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Москву.

Читайте такжеНа опубликованных росСМИ снимках авиабазы "Шайрат" заметили российские контейнеры для химоружия

Захарова отметила, что отмена визита последовала «сразу после его переноса». При этом она подчеркнула, что причины британской стороной «назывались разные», передает ТАСС.

«Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы», — сказала она.

Захарова также сообщила, что Россия всегда выступала за выстраивание стабильных отношений с Западом, но «западные партнеры перестали следовать аналогичной политике».

"Мы всегда выступали за выстраивание стабильных отношений на твердой международно-правой основе, - сказала она. - К сожалению, стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики".

Борис Джонсон должен был посетить Москву в марте. Однако в конце месяца стало известно, что он отменил свой визит. Позже стало известно, что Джонсон посетит Москву 10 апреля. Однако 8 апреля в британском МИДе заявили, что Джонсон отменил свой визит в связи с последними событиями в Сирии.