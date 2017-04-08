Министр иностранных дел Великобритании отменил визит в Россию из-за Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Россию, запланированный на 10 апреля. Об этом он написал в своем «Твиттере».

«Я не полечу в Москву в понедельник, 10 апреля. Мой приоритет – переговоры с партнерами по «Группе семи» в отношении Сирии и поддержки Россией Асада», – отметил Борис Джонсон.

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I will now not travel to Moscow on Monday 10 April. My priority is talks w/ my #G7 counterparts about Syria and Russia's support for #Assad — Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 апреля 2017 г.

Российская сторона пока не комментировала это сообщение, пишет «Радио Свобода».

Напомним, 4 апреля в результате воздушного удара с применением химического оружия по городу Хан-Шейхун, что находится под контролем повстанцев, погибли по меньшей мере 86 человек. Власти США ответственность за это нападение возложили на сирийское правительство. Власти Сирии заявили, что химическое отравление наступило из-за того, что ее самолеты уничтожили завод и склад химического оружия "террористов", как Дамаск называет всех своих противников.

Эту версию поддерживает Россия, которая 5 апреля заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по поводу этого химического удара.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Союзники Вашингтона по НАТО и в регионе, в том числе и Великобритания выразили поддержку действиям США в Сирии.

Россия же назвала действия американских военных актом агрессии.