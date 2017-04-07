Наезд грузовика на толпу в Стокгольме: в полиции допускают версию теракта

Полиция рассматривает наезда грузовика на толпу на центральной пешеходной улице в Стокгольме как возможный теракт. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на источник в полиции.

Полицейские пока не могут предоставить дополнительной информации об инциденте.

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Свидетели рассказывают о сотнях людей, которые бежали по улице от грузовика. На тротуаре, по их словам, лежали несколько человек. Сейчас помощь им оказывают медики. Место происшествия оцеплено полицией.

"Я видел, как минимум, трех погибших, но их может быть больше. Здесь полный хаос", - сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире, пишут «РИА Новости».