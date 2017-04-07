Удар США по Сирии: Боливия призвала СБ ООН провести закрытые консультации

Боливия направила запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН о проведении экстренного заседания в связи с нанесением США ударов по авиабазе сил Башара Асада в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата СБ.

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В частности, страна призвала Совет провести в пятницу, 7 апреля, закрытые консультации.

Как сообщал УНИАН, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены 7 апреля в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.