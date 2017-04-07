По меньшей мере четверо сирийских военных погибли в результате авиаудара США, сообщил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Русская служба ВВС.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк". Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с несколькими конгрессменами допустил, что Вашингтон использует вооруженные силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

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Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители. Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".

В то же время, в Сирии назвали актом агрессии ракетный удар США.