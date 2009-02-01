Обама написал письмо президенту Туркмении
20:48, 01 февраля 2009Мир
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О безопасности во всем мире
Президент США Барак Обама в послании на имя туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова выразил уверенность, в том, что в ближайшие четыре года в духе мира и дружбы будет работать вместе лидером Туркмении для укрепления безопасности во всем мире, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу президента Туркмении.
"Я надеюсь работать с Вами как в этом направлении, так и для развития конструктивных отношений между нашими странами", - говорится в письме президента США.
В письме Барак Обама выразил благодарность главе Туркмении за поздравительное послание по случаю его избрания президентом США.
Туркмения является одним из крупных поставщиков газа на мировой рынок, напоминает агентство.
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