Обама написал письмо президенту Туркмении

Президент США Барак Обама в послании на имя туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова выразил уверенность, в том, что в ближайшие четыре года в духе мира и дружбы будет работать вместе лидером Туркмении для укрепления безопасности во всем мире, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу президента Туркмении.

"Я надеюсь работать с Вами как в этом направлении, так и для развития конструктивных отношений между нашими странами", - говорится в письме президента США.

В письме Барак Обама выразил благодарность главе Туркмении за поздравительное послание по случаю его избрания президентом США.

Туркмения является одним из крупных поставщиков газа на мировой рынок, напоминает агентство.