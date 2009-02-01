Экс-президент Латвии попросил снизить ему пенсию

Бывший президент Латвии Гунтис УЛМАНИС обратился к канцелярии президента страны с просьбой уменьшить ему пенсию в связи с тяжелой экономической ситуацией в республике, сообщает в воскресенье латвийская радиостанция SWH+.

Пенсии бывшим президентам Латвии выплачиваются из бюджета канцелярии президента республики. Согласно закону, экс-президент получает ежемесячную государственную пенсию в 50% размера месячной зарплаты действующего президента.

В декабре зарплата президента Латвии Валдиса ЗАТЛЕРСА была сокращена на 15% или 540 латов (1080 долларов) и составила 3060 латов (6120 долларов). В то же время канцелярия приняла решение не снижать пенсии бывшим главам государства.

Г.УЛЬМАНИС попросил канцелярию снизить ему пенсию пропорционально сокращению зарплаты действующего президента, передает SWH+.

Он занимал пост президента Латвии с 1993 по 1999 год.