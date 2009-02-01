Патриарх Московский выразил готовность к диалогу

Шестнадцатый патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ выразил готовность к диалогу с другими православными церквями.

Как сообщает РИА «Новости», сегодня после интронизации в храме Христа Спасителя в Москве КИРИЛЛ в своем обращении подчеркнул, что предстоятель каждой православной церкви призван заботиться о единстве вселенского православия.

Патриарх Московский и всея Руси заявил о приверженности к "открытому диалогу с церквами-сестрами" и заверил в готовности к укреплению единства, открытости к сотрудничеству предстоятелей и представителей всех других поместных православных церквей мира.

На интронизации патриарха КИРИЛЛА присутствовали представители всех 14 поместных православных церквей мира.