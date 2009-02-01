Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возведен на престол

Новоизбранный патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ возведен на патриарший престол и отныне является предстоятелем Русской православной церкви.

Как сообщает РИА «Новости», под возгласы «Аксиос!» (в переводе с греческого "достоин") старшие митрополиты, держа нареченного патриарха КИРИЛЛА под руки, трижды посадили его на трон в алтаре храма Христа Спасителя в Москве.

После троекратного посаждения патриарха на престол иподьяконы сняли с него архиерейские одежды и облачили его в патриаршие саккос и большой омофор.

Патриарху КИРИЛЛУ поднесли также две панагии, крест и патриаршую митру.

Специально для церемонии интронизации новоизбранному патриарху КИРИЛЛУ сшили зеленую мантию и белый куколь. На скрижалях мантии новоизбранного патриарха вышиты его инициалы - ПК.