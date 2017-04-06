Результаты вскрытия подтвердили использования химоружия в сирийской провинции - министр юстиции Турции

11:39, 06 апреля 2017
Мир
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Накануне 32 пострадавших в провинции Идлиб были доставлены в Турцию.

REUTERS

Результаты вскрытия показали, что химическое оружие было использовано в нападении в провинции Идлиб Сирии, в результате которого погибли по меньшей мере 70 человек.

Об этом заявил журналистам в четверг министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Reuters.

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32 жертвы нападения во вторник были привезены в Турцию, трое впоследствии умерли.

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Теги: #Турция#Сирия#химоружие