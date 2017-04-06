Результаты вскрытия подтвердили использования химоружия в сирийской провинции - министр юстиции Турции
11:39, 06 апреля 2017Мир
1667 0
Накануне 32 пострадавших в провинции Идлиб были доставлены в Турцию.
Иллюстрация REUTERS
Результаты вскрытия показали, что химическое оружие было использовано в нападении в провинции Идлиб Сирии, в результате которого погибли по меньшей мере 70 человек.
Об этом заявил журналистам в четверг министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Reuters.
Читайте такжеТрамп пообещал уничтожить ИГ для защиты цивилизации
32 жертвы нападения во вторник были привезены в Турцию, трое впоследствии умерли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter