Результаты вскрытия подтвердили использования химоружия в сирийской провинции - министр юстиции Турции

Результаты вскрытия показали, что химическое оружие было использовано в нападении в провинции Идлиб Сирии, в результате которого погибли по меньшей мере 70 человек.

Об этом заявил журналистам в четверг министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Reuters.

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32 жертвы нападения во вторник были привезены в Турцию, трое впоследствии умерли.