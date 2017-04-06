Пенс: Россия должна выполнить обязательства по уничтожению запасов химоружия в Сирии

Для России настало время выполнить обязательства по уничтожению запасов химического оружия в Сирии в соответствии с соглашением 2013 года, заявил вице-президент США Майк Пенс, передает Русская служба Би-би-си.

По словам Пенса, в Вашингтоне изучают все возможные варианты действий в ответ на газовую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую США и их союзники возлагают на режим Башара Асада.

Читайте такжеСовбез ООН завершил дебаты по химатаке в Сирии без принятия резолюции

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту", - его отношение к событиям в Сирии после этого существенно изменилось.

Как сообщалось, нападение с предполагаемым использованием химического оружия произошло утром 4 апреля. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащие воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун увеличилось до 72 человек.