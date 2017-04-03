Теракт в петербургском метро: РосСМИ опубликовали видео первых минут после взрыва

Российские СМИ опубликовали видеозаписи, сделанные очевидцами спустя несколько секунд после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

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Как видно на кадрах, обнародованных Life, когда поезд подъехал к станции, люди пытались выйти из вагона через искорёженную дверь. На полу состава лежат пострадавшие.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры.

На помощь пассажирам приходят люди, которые находятся на станции. Они кричат: "Руку, руку давай".

Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро - «Сенная площадь» и «Технологический институт» - прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.