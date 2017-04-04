Теракт в метро Санкт-Петербурга: спецслужбы Кыргызстана рассказали о подозреваемом

Исполнитель теракта в Петербурге является уроженцем Кыргызстана и гражданином России, сообщили в Государственном Комитете национальной безопасности республики.

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Читайте такжеРусская служба BBC

"Возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения", - сказали в ГКНБ.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Рахат Сулайманов, спецслужбы Кыргыстана находится в постоянном взаимодействии с российскими коллегами.

При этом посольство Кыргызстана в Москве сообщило, что российские власти пока не обращались к Бишкеку по поводу возможной причастности выходца из Кыргыстана к теракту в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, Комитет национальной безопасности Казахстана пообещал в ближайшее время передать в СМИ информацию об исполнителях взрыва в метро Санкт-Петербурга, заявил заместитель председателя КНБ Казахстана Нургали Билисбеков.

"Мы продолжаем интенсивный обмен информацией, я думаю, в ближайшие часы будет ясность и мы дадим информацию в прессу по исполнителям. Исполнитель может быть установлен в ближайшее время, но там работа будет проводиться и по организаторам", - сказал Билисбеков на заседании правительства республики.

Он уточнил, что КНБ Казахстана и ФСБ России проводят совместное расследование взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы сегодня совместно с ФСБ, со спецслужбами соседних государств отрабатываем версии о причастности к теракту одного гражданина РФ и выходца из Центральной Азии, не гражданина Казахстана", - добавил Билисбеков.

"Ранее в СМИ проходила информация о том, что к теракту причастен, возможно, гражданин Казахстана Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. Эта информация не соответствует действительности. В поле зрения КНБ он не попадал, в учетах не значится. Партнерами из спецслужб РФ как исполнитель теракта не рассматривается, скорее всего, он жертва", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что российский телеканал опубликовал фотографию человека, который предположительно заложил взрывное устройство на станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге. Также источники "Интерфакса" в правоохранительных органах РФ сообщали, что взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник - 23-летний уроженец Средней Азии.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания". По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.