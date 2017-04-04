Украинцев нет среди пострадавших при взрыве в метро Петербурга - МИД

Среди пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга граждан Украины нет. Об этом сообщила консульская служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Консул відвідав медзаклади, в яких перебувають постраждалі під час вибуху в С.-П. Українців там немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 4, 2017

"Консул посетил медучреждения, в которых находятся пострадавшие при взрыве в С.-П. Украинцев там нет", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Украине полиция трех городов, где есть метро, переходит на усиленный вариант несения службы.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.