СМИ: Неизвестный оставил портфель в одном из вагонов перед взрывом в Санкт-Петербурге

Житель Санкт-Петербурга Арслан Курбанов рассказал РБК, что его коллега оказалась на месте взрыва на одной из станций метро.

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По его словам, она отправила ему фотографию и сообщение с текстом: «На перегоне был взрыв, парень оставил портфель, открыл дверь и перешел в другой вагон. Только один вагон».

Как сообщал УНИАН, взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге - «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибло не менее 10 человек, десятки получили ранения. Сейчас закрыты все станции метро.