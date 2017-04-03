СМИ: Неизвестный оставил портфель в одном из вагонов перед взрывом в Санкт-Петербурге
16:26, 03 апреля 2017Мир
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Он открыл дверь и перешел в другой вагон.
Иллюстрация REUTERS
Житель Санкт-Петербурга Арслан Курбанов рассказал РБК, что его коллега оказалась на месте взрыва на одной из станций метро.
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По его словам, она отправила ему фотографию и сообщение с текстом: «На перегоне был взрыв, парень оставил портфель, открыл дверь и перешел в другой вагон. Только один вагон».
Как сообщал УНИАН, взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге - «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибло не менее 10 человек, десятки получили ранения. Сейчас закрыты все станции метро.
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