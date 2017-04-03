После взрывов метро Санкт-Петербурга закрыли полностью

После взрывов метро в Санкт-Петербурге закрыли.

"В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении городского метрополитена в "Телеграм".

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Как сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, профильные ведомства приступили к работе по оперативному плану на случай чрезвычайных происшествий.

"Губернатор Петербурга проинформирован об инциденте в метрополитене. К станции "Технологический институт" выехал вице-губернатор Игорь Албин. По поручению губернатора все профильные ведомства города работают по оперативному плану на случай чрезвычайных происшествий", - цитирует пресс-секретаря "ТАСС".

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, сегодня в метро в Санкт-Петербурге прогремели несколько взрывов. Как сообщает «Эхо Москвы», по предварительным данным, на станции «Садовая» прогремел взрыв в вагоне. На станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь» также прогремели два взрыва. Очевидцы сообщают, что закрыты станции «Маяковская», «Владимирская» и «Площадь Восстания».