Путин поручил силовикам выяснить причины взрывов в метро Петербурга, не исключен теракт

Президент России Владимир Путин поручил правоохранителям выяснить причины произошедших в метро Санкт-Петербурга взрывов, не исключается теракт.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сообщил перед началом встречи с президентом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге.

«Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выяснить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», - сказал Путин.

«Естественно, всегда рассматриваются все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера. Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло», - добавил он.

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Путин сообщил, то есть погибшие и пострадавшие. По его словам, местные и федеральные власти окажут необходимую помощь.

Как сообщал УНИАН, взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге - «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибло не менее 10 человек, десятки получили ранения.

Сейчас закрыты все станции метро.