Под посольством Турции в Брюсселе подрались с ножами сторонники и противники Эрдогана, есть пострадавшие

В Брюсселе произошли столкновения под посольством Турции между сторонниками и противниками турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Deutsche Welle.

В результате столкновений несколько человек получили ранения. Их отвезли в больницу, однако точное количество не называется.

Как сообщает Le Soir, полиция была вынуждена вмешаться, после того как группа турков напала с ножами на группу курдов, которые пришли проголосовать на референдуме.

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель решительно осудил инцидент, отметив, что у правительства "нулевая толерантность" к столкновениям из-за референдума.

Отмечается, что в здании посольства находится избирательный участок для голосования на референдуме о расширении полномочий президента Турции.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума 16 апреля Европа увидит "совсем иную Турцию". Западные лидеры больше не будут угрожать Турции процессом относительно обретения членства в ЕС, заявил Эрдоган и назвал Европу "фашистской и жестокой".