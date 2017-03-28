Большинство задержанных в офисе ФБК посадили под арест

Симоновский суд Москвы арестовал большинство людей, задержанных в офисе Фонда борьбы с коррупцией во время акций протеста 26 марта. Их признали виновными в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП). О решениях суда сообщали директор ФБК Роман Рубанов и пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает Медуза.

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На семь суток были арестованы люди, отвечавшие за видеотрансляцию о протестах на ютуб-канале «Навальный LIVE» — Оксана Баулина (главный редактор и продюсер), Владимир Бузин, Владислав Мосин, Екатерина Кенарева, Анна Ревоненко; Алексей Лапышев был приговорен к пяти суткам ареста.

По семь суток также получили сотрудники предвыборного штаба Алексея Навального Антон Глембо, Константин Широков, Сергей Горькаев, активистка Екатерина Мельникова. Глава штаба Леонид Волков был приговорен к 10 суткам ареста.

Сотрудница ФБК Мария Захарова и член эфирной команды Алексей Бахрушин были оштрафованы на тысячу рублей. Заседание суда по делу сотрудника ФБК Руслана Аблякимова было перенесено на следующий день.

Также Медуза пишет, что Тверской суд Москвы арестовал главу московского отделения Партии прогресса, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина на 25 суток. Ляскина, которого после задержания увезли в больницу с сотрясением мозга, признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акции.

Напомним, по последним данным, на антикоррупционных митингах в Москве задержали 933 человека. Среди задержанных есть, в том числе, и несовершеннолетние.