В Москве соратника Навального госпитализировали после задержания на митинге
Российского оппозиционера доставили в больницу с сотряссением мозга.
Руководителя московского отделения «Партии прогресса» Николая Ляскина госпитализировали в Боткинскую больницу после его задержания. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам Ляскина, в автозаке сотрудник полиции ударил его голове. Работники скорой помощи диагностировали у Ляскина подозрение на сотрясение мозга.
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В автозаке сотрудник полиции ударил по голове. Приехала бригада скорой помощи. Хотят госпитализировать. Подозрение на сотрясение мозга. pic.twitter.com/7eQGKJIGn9— Николай Ляскин (@nlyaskin) March 26, 2017
Как рассказал Русской службе Би-би-си Ляскин, в больнице с ним находятся двое сотрудников полиции. "Врачи говорят, что подозрение на сотрясение оправдывается, но они еще продолжают обследование", - добавил он.
В приемном отделении Боткинской больницы подтвердили, что Ляскин у них. "У нас находится на обследовании", - сказала Би-би-си сотрудница учреждения.
Ляскин уточнил, что ударивший его полицейский с ним в больницу не поехал. Оппозиционер рассказал, что получил удар по голове в автозаке.
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Ляскина задержали в воскресенье в Москве, на акции протеста против коррупции.
Он отмечает, что все произошло на глазах 11 человек, которые находились с ним в одном автозаке. Полицейского, который его ударил, оппозиционер может узнать в лицо.
Ляскин сообщил, что сначала его повезли в Красносельское ОВД, но когда он вызвал туда скорую помощь, полиция, "чтобы не допустить его общения с врачами", повезла оппозиционера в ОВД при стадионе "Лужники". Оттуда Ляскина уже забрали в больницу.
Напомним, по последним данным, на антикоррупционных митингах в Москве задержали 933 человека. Среди задержанных есть, в том числе, и несовершеннолетние.