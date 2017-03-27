Главу избирательного штаба Навального арестовали на 10 суток

Симоновский суд Москвы арестовал главу избирательного штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 10 суток, как сообщает «Медуза» . Волкова признали виновным по статье 19.3 КоАП — неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Адвокат Волкова рассказал в суде о значительном количестве нарушений и попросил закрыть производство за отсутствием состава преступления.

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Одновременно суд рассматривал дела других сотрудников ФБК, задержанных 26 марта. Им назначили административный арест или штрафы.

Леонид Волков был задержан 26 мая в здании Фонда борьбы с коррупцией, откуда велась трансляция с протестных митингов, проходивших по всей России.Вместе с ним были задержаны 14 сотрудников фонда.

Сообщалось, что Волкову также может грозить уголовное дело по 282-й статье (экстремизм) за заявления, сделанные в ходе трансляции.